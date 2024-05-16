Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla orman faaliyetlerinde çalıştırılmasına dair imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü arasında alt protokol imzalandı. Protokol imza törenine İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Silifke Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cengiz Yurt ve Orman İşletme Müdürü Harun Boz katıldı. Protokol kapsamında 11 hükümlü Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilecek.

16.05.2024 09:42
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Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında hükümlülerin rehabilitasyonu amacıyla orman faaliyetlerinde çalıştırılmasına dair imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Silifke Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü arasında alt protokol imzalandı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenine İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Silifke Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cengiz Yurt ve Orman İşletme Müdürü Harun Boz katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, "Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ağaçlandırma, ormanların bakımı, fidan üretimi, orman yangınları ile mücadele gibi çalışma alanlarında insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması yanında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iyileştirme ve topluma kazandırılmaları amacıyla, ceza infaz kurumu görevlilerinin denetiminde çalıştırılabilmelerine ilişkin protokol 2021 tarihinde imzalanmıştı. Bu doğrultuda Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile hükümlülerin belirlenmesi ve eğitimleri, yapılacak işin niteliği, çalışılacak iş bölgesi, çalışma koşulları, sahada yapılacak çalışmalar ile diğer hususlara ilişkin görüşmeler tamamlanmış ve açık ceza infaz kurumumuzda bulunan bu aşamada 11 hükümlünün Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bugün de gerçekleştirilen toplantılar neticesinde hazırlanan iş birliği protokolünün imzalanması için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür eder, taraflara ve protokol kapsamında değerlendirilecek olan tüm hükümlülere hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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