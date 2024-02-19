Silifke'de Örtü Altı Domates Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Silifke'de Örtü Altı Domates Hasadı Başladı

Silifke\'de Örtü Altı Domates Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen domatesin hasadına başlandı. Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, ileriki günlerde hasat edilen ürün miktarının artacağını ve talebe göre ihracatın artacağını belirtti. Şu an iç piyasaya gönderilen domateslerin kilosu 24 liradan alıcı buluyor.

19.02.2024 09:03
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Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen domatesin hasadına başlandı. Tarlada kilosu 24 liradan alıcı buluyor.

Kış mevsimine girdiğimiz bugünlerde ülke genelinde en çok domates üretiminin yapıldığı şehirler arasında yer alan Mersin'de örtü altı hasat başladı. Atayurt Hal Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, ileriki günlerde hasat edilen ürün miktarının artacağını, Rusya başta olmak üzere talebe göre ihracatın artacağını belirtti.

Kaynar, 4 bin dönümü sera olmak üzere ilçe genelinde yıllık 14 bin 500 dönümde, 175 bin ton domates hasat edildiğini kaydetti. Kaynar, bir sezonda serada iki ekim yapıldığını belirterek, yörede çiftçinin önemli geçim kaynaklarından birinin domates olduğunu belirtti. Kaynar, şu an ihracatın olmadığını, hasat yapılan domateslerin iç piyasaya gönderildiğini, Haziran ayında ise açık alanda ürünlerin çıkacağını, tarlara kilosunun 24 liradan alıcı bulduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Silifke'de Örtü Altı Domates Hasadı Başladı - Son Dakika

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