Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi - Son Dakika
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Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi

20.04.2022 17:17
Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi

Şırnak'ta 'Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesi' bünyesinde 2022 yılı yer fıstığı ekimi ilk olarak Irak'a sıfır noktası konumunda olan Ovaköy'de başladı.

Şırnak'ta 'Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesi' bünyesinde 2022 yılı yer fıstığı ekimi ilk olarak Irak'a sıfır noktası konumunda olan Ovaköy'de başladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yetiştirilen yer fıstığı Osmaniye ve Adana'ya rakip olurken yöre insanının da geçim kaynağı oldu. Geçtiğimiz mart ayında Silopi ilçesinde 34 yer fıstığı üreticisi bir araya gelerek yer fıstığı üreticileri birliğini kurmuş ve markalaşmaya doğru proje yapacaklarını ifade etmişlerdi. Silopi Ovaköy'de İlçe Ziraat Odası Başkanı Agit Haşimoğlu, Silopi İlçe Tarım Müdürü Mustafa Osmanoğlu ile Silopi Yer Fıstığı Üretcileri Birliği Başkanı ve üreticiler katıldı. Birliğin kurucu başkanı üretici Emin Soysal, birliğin yer fıstığı ve ürünlerinin üretimine destek olacağını söylemiş üreticilere yönelik eğitim çalışmaları düzenleneceğini ifade eden Soysal, "Yer fıstığı ve ileriki süreçte işlenmiş ürünlerinin pazarlanmasına yardımcı olunacak. Birlik aracılığıyla pazarda geçerli norm ve standartlara uygun ürün pazarlamada olacak" dedi.

Birlik Başkanı Emin Soysal, ekim öncesi toprak hazırlığı ve ekim işlemi ile ilgili gerekli eğitim çalışmalarının yapıldığını söyledi. Soysal, "Projenin her aşamasında aktif rol oynayan Silopi ilçe tarım ve orman müdürlüğüne desteklerini esirgemeyen Silopi ziraat odası başkanlığına tarla sahibi Raşit Uçar'a ve değerli çiftçilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi
Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi
Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi
Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi

YORUMLAR
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Hisarcık, Şırnak, Silopi, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi - Son Dakika


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