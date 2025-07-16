Simav\'da Okul ve Jandarma Binası İncelemesi

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, ilçede bulunan okul binalarındaki bakım ve onarım çalışmalarını ile jandarma hizmet binası inşaatını yerinde inceledi.

Öğrencilere daha ferah, güvenli ve modern bir eğitim ortamı sunmak amacıyla Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Simav Dört Eylül Ortaokulu'nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanması hedeflenen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu arada İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının yeniden yapımı devam ediyor.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, hem okul binalarındaki bakım ve onarım sürecini, hem de jandarma hizmet binası inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA