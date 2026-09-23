Simav\'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli seracı üreticilere saha ziyareti yaptı

Simav'da Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli seracı üreticilere saha ziyareti yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Simav'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Eynal Bölgesi'nde seracılık yapan üreticilere saha ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette seralardaki üretim yerinde incelendi, üreticilerle görüşülerek sorunların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Eynal Bölgesi'nde seracılık faaliyeti yürüten üreticilere yönelik saha ziyareti gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde seralarda sürdürülen üretim faaliyetleri yerinde incelenirken, üreticilerle görüş alışverişinde bulunularak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bölgedeki tarımsal üretimin takibi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların değerlendirilmesine yönelik saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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