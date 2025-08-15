Simav Eynal Domatesi\'nin Denetimi

Kütahya'da coğrafi işaret tescil belgesi alan 'Simav Eynal Domatesi'nin üretildiği seralar denetlendi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, Simav Eynal Kaplıcaları'nda denetim çalışması yapıldı. Yetkili personeller, üretim yapılan seraları ve Eynal domateslerini kontrol etti. Jeotermal enerjiyle ısıtılan seralarda 1990'lı yılların başında üretimine başlanan hormonsuz ve doğal domatesler, 2022 tarihi itibariyle 'Simav Eynal Domatesi' olarak coğrafi işaret tescil belgesi almıştı. - KÜTAHYA