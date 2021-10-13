Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek

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Dünyanın önde gelen telefon markaları arasında yer alan iPhone'nin yeni modellerinin bir hayli yüksek fiyatlara satılması, vatandaşları alternatif çeşitlere yöneltti. Yine de iPhone'den vazgeçmek istemeyen vatandaşlar, "En ucuz model" olarak adlandırılan iPhone SE'nin piyasaya çıkacağı tarihi merakla bekliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ İLKBAHARDA PİYASADA OLACAK

MyDrivers sitesinin kendi kaynağına atıfla paylaştığı habere göre uygun fiyatlı Apple iPhone SE'nin yeni nesil aygıtları, önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürülecek.

YÜZ TANITMA SİSTEMİ DE VAR

Gelecek yıl çıkarılacak cihazların dış görünümü saklı tutulurken, iPhone SE'nin yüz tanıma sisteminin de bulunacağı büyük 6.1 inç ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor. Şimdiki iPhone SE modeli ise 4.7 inç ekrana sahip ve Touch ID sensörü ile donatılmış durumda.

FİYATI ÇOK GİZLİ TUTULUYOR

Yeni nesil iPhone SE'nin IP67 sınıflı toz ve nem koruması olacağı da biliniyor. 5G desteğinin de bulunacağı yeni nesil aygıtın verimliliği ise muhtemelen yeni işlemci A15 ile sağlanacak. Apple'ın önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE'nin fiyatı gizli tutuluyor.