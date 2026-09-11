Şimşek, cari açığın temmuzda yıllıklandırılmış 40,7 milyar dolar olduğunu açıkladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde, ihracatçılarımız; ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı cari acık verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Cari açık, temmuzda yıllıklandırılmış 40,7 milyar dolar oldu. Küresel ticarette belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde, ihracatçılarımız; ürün ve pazar çeşitliliği, güçlü üretim altyapısı ve değişen koşullara hızlı uyum kabiliyetiyle küresel pazarlardaki konumunu koruyor. Hizmet ihracatının dirençli seyri de dış dengemizi destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu sayede küresel ticaretteki dönüşüme ve jeopolitik gelişmelere karşı rekabet gücümüzü ve tedarik güvenliğimizi daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.