Şimşek, enerji piyasasında büyük darboğazın petrol ve doğalgaz türevlerinde olduğunu söyledi
Bakan Şimşek, enerji piyasasında çok hassas olduklarını belirterek büyük darboğazın petrol ve doğalgaz türevlerinde yaşandığını ifade etti. Türkiye'nin hammadde temininde bir sorun yaşamadığını da sözlerine ekledi.
Bakan Şimşek: "Enerji piyasasında çok hassasız, büyük darboğaz petrol ve doğalgaz türevlerinde. Türkiye hammadde temininde bir sorun yaşamıyor."
Kaynak: İHA
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