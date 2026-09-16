Şimşek, hayat pahalılığıyla mücadelede dezenflasyondan vazgeçilmeyeceğini söyledi
Bakan Şimşek, hayat pahalılığıyla mücadelenin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti. Şimşek, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.
Bakan Şimşek: "Hayat pahalılığıyla mücadele en büyük önceliğimiz, seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz."
Kaynak: İHA
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