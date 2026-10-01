Şimşek, makroekonomik temellerin güçlendiğini, etkilerin sınırlı kalacağını söyledi

Şimşek, makroekonomik temellerin güçlendiğini, etkilerin sınırlı kalacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, güçlendirdikleri makroekonomik temeller ve atılan adımların, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacağını söyledi. Şimşek, böylece finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerin sınırlı kalacağını belirtti.
Bakan Şimşek: "Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır"
Kaynak: AA
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