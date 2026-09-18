Şimşek, sınırlı sayıda fondaki risk için dün güçlü tedbirler alındığını açıkladı

Şimşek, sınırlı sayıda fondaki risk için dün güçlü tedbirler alındığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şimşek, sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için dün çok güçlü tedbirlerin devreye alındığını belirtti. Sürecin sağlıklı şekilde işleyeceğini söyleyen Şimşek, tedbirlerin şu aşamada yeterli olduğunu ifade etti.
Şimşek: "Sınırlı sayıda fondaki riskin piyasanın tamamına yayılmaması için dün çok güçlü tedbirler devreye alındı, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, tedbirler şu aşamada yeterli."
Kaynak: İHA
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