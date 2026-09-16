Şimşek'ten dolaylı vergi açıklaması, gündemde yeni düzenleme yok
Bakan Şimşek, gündemlerinde kurumlar vergisi, gelir vergisi ve cari açık dengeleme dışında dolaylı vergilerde yeni bir düzenleme olmadığını söyledi. Şimşek'in bu açıklaması, dolaylı vergilerde değişiklik bekleyen kesimler için geçerli bir düzenleme sinyali verilmediğini gösteriyor.
Bakan Şimşek: "Gündemimizde kurumlar vergisi, gelir vergisi ve cari açık dengeleme dışında dolaylı vergilerde yeni bir düzenleme yok."
Kaynak: İHA
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