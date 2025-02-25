Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Değerlendirmesi

Bakan Şimşek, TCMB'nin enflasyon beklentilerini yorumlayarak iyileşme öngördü.

25.02.2025 13:38
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı Şubat ayı enflasyon beklentilerini değerlendirirken, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yayımladığı 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentilerinin derlenerek hazırlandığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Şimşek'in paylaşım şöyle:

"Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9'a geriledi. Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."

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Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek'ten Enflasyon Beklentileri Değerlendirmesi - Son Dakika

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