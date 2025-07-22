Sincan Belediyesi Eko-Çiftlik\'ten İhtiyaç Sahiplerine Organik Sebzeler

Sincan Belediyesi Eko- Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde üretilen organik sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Sincan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eko-Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezi'nde organik tarım çalışmaları devam ediyor. Yetiştirilen mahsuller ise yaz sezonunun gelmesiyle hasat edilmeye başlandı. Eko-Çiftlik'te doğal yöntemlerle üretilen salatalık, kıl biber, dolmalık biber ve kabak büyük bir titizlikle toplanarak paketleniyor. Elde edilen organik ürünler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere aşevine gidiyor. Sıcak yemek yapılan ürünler vatandaşların sofrasına ulaştırılıyor. Bir kısmı da taze sebze olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Üreten belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezimiz, üretim yapılan bir tesis olmasının yanında sıfır atık bilincinin gelecek nesillere aktarıldığı çok önemli bir tesis. Burada gençlerimize geri dönüşümü anlatıyoruz. Bunların yanında üretime destek oluyor, taze sebze-meyve üretiyor, bu ürünleri ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırarak dayanışmanın en güzel örneğini yaşatıyoruz. Üreten, paylaşan ve doğaya saygılı bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz." - ANKARA