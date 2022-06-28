Sincan Belediyesi'nden pazar yeri müjdesi - Son Dakika
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Sincan Belediyesi'nden pazar yeri müjdesi

28.06.2022 12:49
Sincan Belediyesi'nden pazar yeri müjdesi

Ankara Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinin Pazar yeri isteği karşılıksız kalmadı.

Ankara Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinin Pazar yeri isteği karşılıksız kalmadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yoğun talep üzerine vatandaşın Pazar yeri ihtiyacı için talimat verdi ve Belediye ekipleri çalışmaya başladı. Selçuklu Mahallesi yakında Pazar yerine kavuşacak.

Vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini birebir dinleyerek gereğini hemen yerine getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Selçuklu Mahallesi sakinlerine müjdeyi verdi. Başkan Ercan'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, modern semt pazarı için ilk kazmayı vurdu. Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde 1 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Pazar yeri ile vatandaşlar artık daha rahat alışveriş yapabilecek. Pazar yerinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Murat Ercan, "Sincan'ımıza yakışır, modern bir Pazar yeri daha kazandırıyoruz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Murat Ercan, Selçuklu, Ankara, Sincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sincan Belediyesi'nden pazar yeri müjdesi - Son Dakika

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