Singapur, Turizmde Toparlanmayı Teşvik İçin Fon Ayırdı - Son Dakika
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Singapur, Turizmde Toparlanmayı Teşvik İçin Fon Ayırdı

08.04.2022 12:02
Singapur, Turizmde Toparlanmayı Teşvik İçin Fon Ayırdı

SİNGAPUR, 8 Nisan (Xinhua) — Çarşamba günü Turizm Sektörü Konferansı'nda konuşan Singapur Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Alvin Tan, Singapur hükümetinin turizm sektöründeki toparlanmaya destek olmak için yaklaşık 500 milyon Singapur doları (yaklaşık 367,55 milyon ABD doları) tutarında bir fon ayırdığını söyledi. Singapur'da yayın yapan Straits Times gazetesine göre Tan, Singapur'un uluslararası seyahatin tam […]

<a class='keyword-sd' href='/singapur/' title='Singapur'>Singapur</a>, Turizmde Toparlanmayı Teşvik İçin Fon Ayırdı

SİNGAPUR, 8 Nisan (Xinhua) — Çarşamba günü Turizm Sektörü Konferansı'nda konuşan Singapur Ticaret ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Alvin Tan, Singapur hükümetinin turizm sektöründeki toparlanmaya destek olmak için yaklaşık 500 milyon Singapur doları (yaklaşık 367,55 milyon ABD doları) tutarında bir fon ayırdığını söyledi.

Singapur'da yayın yapan Straits Times gazetesine göre Tan, Singapur'un uluslararası seyahatin tam olarak düzelmesinin birkaç yıl alacağını kabul ettiğini, ancak kısa vadede ülkenin turizm sektörünün toparlanmasını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Aynı konferansta söz alan Singapur Turizm Kurulu (STB) İcra Kurulu Başkanı Keith Tan da Singapur'un kendisini diğer ülkelerden farklılaştırmak ve sürdürülebilirliği olan turizm cazibe yerleri ve etkinlikler yaratmaya ve iş turizmine odaklanmak için çaba harcayacağını söyledi. Singapur geçtiğimiz günlerde sınırlarını, Kovid-19 testi veya karantina şartı aramaksızın tam aşılanmış tüm turistlere açmıştı.

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Singapur, Ticaret, Turizm, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Singapur, Turizmde Toparlanmayı Teşvik İçin Fon Ayırdı - Son Dakika


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