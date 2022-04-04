Sinop Belediyesi gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika
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Sinop Belediyesi gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor

04.04.2022 10:42
Sinop Belediyesi gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor

Sinop Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımını sürdürecek.

Sinop Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtımını sürdürecek.

Sinop Belediyesi, Ramazan ayında gıda kolilerini tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Barış Ayhan, oda dolusu gıda kolisiyle birlikte fotoğraf çektirerek, "Her evde sıcak bir çorbanın kaynamasını birlikte sağlayabiliriz" dedi.

Birlikteliğe ve dayanışmaya dikkat çeken Ayhan, ayrıca hayırsever vatandaşlardan yardımda bulunmak isteyenler için de belediye Whatsapp numarası üzerinden iletişime geçilebileceğini ifade ederek "Dar gelirli ailelerimize gıda kolisi desteğinde bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız da Whatsapp hattı üzerinden bizlere ulaşabilirler" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Sinop Belediyesi gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor

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Barış Ayhan, Ramazan, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop Belediyesi gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor - Son Dakika


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