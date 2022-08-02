Sinop haberleri! Sinop'ta Uzman Eller projesi başarılı sonuçlandı - Son Dakika
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Sinop haberleri! Sinop'ta Uzman Eller projesi başarılı sonuçlandı

02.08.2022 10:29
Sinop haberleri! Sinop'ta Uzman Eller projesi başarılı sonuçlandı

Sinop haberler... Genç nüfusun kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlatılan Uzman Eller Projesinde Sinop'ta 4 ilçede projeye alınan yatırımcılar, hayvansal üretim projelerini başarı ile tamamladı.

Genç nüfusun kırsal alanda istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlatılan Uzman Eller Projesinde Sinop'ta 4 ilçede projeye alınan yatırımcılar, hayvansal üretim projelerini başarı ile tamamladı.

Sinop Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Uzman Eller Projelerinin desteklenmesi hakkında tebliğ çerçevesinde müdürlük ile hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan Gerze Çırnık Köyünden Ferdi Aygün, Türkeli İlçesi Yazıcı Köyünden Derya Yılmaz, Boyabat İlçesi Çattepe Köyünden Zekiye Maviş ve Saraydüzü İlçesi Zaim Köyünden Emrah Zonturoğlu'nun hayvansal üretim projelerini başarı tamamladığı belirtildi.

Uzman Eller Projesi hakkında bilgi veren Tarım İl Müdürü Fatih Önlem, "Bu projede amacımız tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunu genç nüfusun kırsal alanda istihdamına katkı sağlamaktır. Bu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarının kalitesinin ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanda tarımsal üretim yapan mevcut işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımları desteklemektir. İlimizde 4 ilçede destek alan genç arkadaşlarımız projelerini başarı ile tamamlamışlardır. Uygulanan projelerin ilimize ve meslektaşlarımıza hayırlı ve bereketli olması temenni ediyorum" diye konuştu. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Türkeli, Gerze, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop haberleri! Sinop'ta Uzman Eller projesi başarılı sonuçlandı - Son Dakika

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