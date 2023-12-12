 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta 4. kuşak bıçak ustası - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta 4. kuşak bıçak ustası

Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4. kuşak olarak sürdürüyor. Özekes, atölyesinde el işçiliğiyle çeşitli tasarımlarda bıçaklar üretiyor ve yoğun taleplerle karşılaşıyor.

Sinop\'ta 4. kuşak bıçak ustası
12.12.2023 - 16:34,  Güncelleme: 16:48
Abone Ol

Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4'üncü kuşak olarak devam ettiriyor.

Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, bıçak yapımını ailesinden öğrenerek 4. kuşak olarak sürdürüyor. Aile geleneğini devam ettiren Özekes, babası Cengiz Özekes ve amcası Erdoğan Özekes'in izinden giderek şehir merkezindeki atölyesinde el işçiliğiyle bıçaklar üretiyor. 129 yıllık bir meslek geleneğini devam ettiren Kazım Özekes, atölyesinde paslanmaz çeliği çeşitli tasarımlarla buluşturarak av, mutfak, kamp ve koleksiyon bıçakları ile yöresel bıçakları hayata geçiriyor.

"Siparişlere cevap vermekte zorlanıyoruz"

Bıçaklara olan yoğun ilgiye dikkat çeken Özekes, "Genel olarak mutfak bıçakları yapıyoruz. Bunların içinde kasap ve kurban bıçakları var. Yöresel bıçaklar, çakılar, kamp, av ve koleksiyon bıçakları yapmaktayız. Yurt dışına siparişlerimiz yüklü miktarda oluyor onlara cevap vermekte biraz zorlanıyoruz. Onların haricinde yurt dışından münferit siparişler geliyor. Onları cevaplandırıyoruz. Yurt içinde ihtiyaç amaçlı ve mutfak amaçlı isteyenler bıçak koleksiyonerleri, kamp meraklıların taleplerine cevap vermeye çalışıyorum" dedi.

Çırak yetiştirmenin imkansız hale geldiğini dile getiren Özekes, "Çırak yetiştirmek isterim fakat her sektörde olduğu gibi çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz. Şu anda öyle bir imkanımız yok. Dileriz gelecek nesillerin de el işçiliğiyle uğraşmasını ama maalesef günümüz şartları buna pek el vermiyor" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sinop, Yerel Haberler, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 4. kuşak bıçak ustası - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İşgalci İsrail'in Gazze'deki asker kaybını rakamlarla yazdılar: Arada uçurum var İşgalci İsrail'in Gazze'deki asker kaybını rakamlarla yazdılar: Arada uçurum var
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:06:05. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta 4. kuşak bıçak ustası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement