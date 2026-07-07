Sinop'ta 83 Üreticiye Sera Desteği - Son Dakika
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Sinop'ta 83 Üreticiye Sera Desteği

Sinop\'ta 83 Üreticiye Sera Desteği
07.07.2026 13:22
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Sinop'ta örtü altı tarım projesi çerçevesinde 83 üreticiye yüzde 50 hibeli sera örtüsü verildi.

Sinop'ta örtü altı tarımı geliştirmek ve üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla uygulanan proje kapsamında, 83 üreticiye yüzde 50 hibeli toplam 37 bin 500 metrekare plastik sera örtüsü teslim edildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde üreticilere sera örtüsü desteği sağlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen dağıtım töreninde, örtü altı üretim yapan küçük aile işletmeleri ile kadın üreticilere öncelik verildi. Projeyle, seralarında hasar bulunan üreticilerin daha sağlıklı üretim yapmaları ve yatırım maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

117 dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü verilerine göre, Sinop'ta büyüklükleri 25 ile 600 metrekare arasında değişen yaklaşık 600 sera bulunuyor. İl genelinde toplam 117 dekar alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği gerçekleştirilirken, bu yıl uygulanan 1,5 milyon lira bütçeli proje ile merkez ilçede 44, il genelinde ise 83 üreticiye toplam 8 bin kilogram (37 bin 500 metrekare) sera örtüsü teslim edildi. Yetkililer, bu destekle birlikte seraların yenilenme maliyetlerinin düşeceğini, üretimde verim ve kalitenin artacağını belirtti.

Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, kent ekonomisinde tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Sinop; ticaret ve turizm, tarım ve ormancılık ile sanayi olmak üzere üç ana alanda iş yapar. Haneye gelen aylık geliri 100 lira olarak düşünürsek; bunun 55 lirası turizm ve ticaretten, 23 lirası tarım ve ormancılıktan, 22 lirası ise sanayiden oluşur. Ticaret bu noktada çok önemli. Sizin ürettiğinizi satmanız, o aşamaya geçmeniz önceliğimizdir. Bu üretimleri yaparak büyük bir toptancı olmanız en büyük hayalimizdir" dedi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise projenin geçmiş yıllardaki bilançosunu paylaşarak desteğin sürdürülebilirliğine dikkat çekti. Önlem, "Proje kapsamında 2024 yılında 196 üreticiye 12 dekar karşılığı 12 bin kilogram, 2025 yılında ise 171 üreticiye 16 bin kilogram sera örtüsünü yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtmıştık. Bu yıl da yaklaşık 1,5 milyon lira bütçeli projemizle 83 üreticimize 8 bin kilogram sera örtüsünü teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından üreticilere plastik sera örtüleri törenle teslim edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta 83 Üreticiye Sera Desteği - Son Dakika

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