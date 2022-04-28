Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı - Son Dakika
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Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı

28.04.2022 14:57
Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Balıkçı tezgahında yerini alan levrek, bin 250 TL'den satıldı.

Sinop'ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 7 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 180 TL'den tezgahta yerini alarak yaklaşık bin 250 TL'den satıldı.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, levreğin büyüklüğünü görenlerin şaşırdığını belirterek, "Böyle levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgahımızdaki levrek tam 7 kilogram geliyor. Kilogram fiyatı da ortalama 170-180 TL. Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlarımıza gönderiyoruz. Ankara'dan, İstanbul'dan müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar" diye konuştu. - SİNOP

Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı
Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı
Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı

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Türk Lirası, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı - Son Dakika
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