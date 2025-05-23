Sinop\'ta Balıkçılara Destek

Sinop'un Durağan ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu olan Altınkaya Baraj Gölü'nde, su seviyesindeki ani değişiklikler nedeniyle balıkçılar büyük zarar gördü.

Yaşanan sorunların ardından, balıkçılara destek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Sinop İl Özel İdaresince finansmanı sağlanan, bütçesi 106 bin TL olan "Durağan Altınkaya Baraj Gölünde Geleneksel Balıkçılara Uzatma Ağı Donam Malzeme Temini Projesi" kapsamında bölgede balıkçılıkla uğraşan ailelere, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Tülin Erdem'in katılımıyla uzatma ağı donam malzemesi yardımı yapıldı.

Yetkililer, yapılan desteğin kırsal dezavantajlı bölgelerde ikamet eden ve geçimini balıkçılıkla sağlayan ailelere katkı sunmayı amaçladığını belirtti. Aynı zamanda av malzemesi maliyetlerinin düşürülerek üretimin sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. - SİNOP