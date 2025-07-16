Sinop'ta Denizcilik Müzesi 2026'da Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sinop'ta Denizcilik Müzesi 2026'da Açılacak

Sinop\'ta Denizcilik Müzesi 2026\'da Açılacak
16.07.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü, Denizcilik Müzesi'nin 2026 yılında açılacağını duyurdu.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Denizcilik Müzesi'nin 2026 yılında açılmasını planlandığını söyledi.

Kentin tarihi yapıları arasında yer alan ve halk arasında Askeri Gazino olarak bilinen, Tarihi Jandarma Misafirhanesi'nin geçtiğimiz yıllarda Kültür Turizm Bakanlığı'na devir edilmesi ardından restorasyon işlemleri başlatılmıştı. Tarihi binanın kente Denizcilik Müzesi olarak kazandırılması kararı alınıp, projelendirme çalışmaları yapılmıştı. İl Müdürü Güzel, Denizcilik Müzesi hakkında verdiği bilgiler arasında artık son aşamaya gelindiğini belirtti. Sinop'un denizcilik tarihinin söz konusu müzede yer alacağının altını çizen Müdür Güzel, "Çok geniş yelpazede ürünler olacak. 2026 yılında hayata geçirmeyi arzuluyoruz" dedi.

Ayrıca tarihi bina, eski görünümündeki gibi restore edilerek, çatı kısmındaki kubbe de gün yüzüne çıkartıldı.

Tarihi yapının ziyarete açıldığında ayrı bir destinasyon alanı olacağını kaydeden Müdür Güzel, "Tarihi Jandarma Misafirhanesi'nin bakanlığımıza tahsisi gerçekleştirildi. Şuanda Sayın Valimizin talimatıyla İl Özel İdaresi üzerinden, projelendirme çalışmaları yürütülüyor. Valilik çalıştı çok güzel bir proje ortaya koydu. Şimdi bu proje koruma bölge kurula sunulacak. Koruma Kurulu'ndan da onay çıktıktan sonra projenin hayata geçirilmesi uygulama noktasındaki aşamaya geçilecek. Bu aşamada da bakanlığımızın takdirleriyle, yerel dinamiklerle inşallah Denizcilik Müzemizi 2026 yılında hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Amfora müzemizde Sinop'un denizcilik tarihi Sinop'a özgü amforalar ve çok geniş yelpazede eserler, arkeolojik ürünler olacak. Gerçekten o tarihi yapıyı da ziyarete açtığımızda ayrı bir destinasyon olarak turizmimize katkıda bulunacak. Süreç devam ediyor. İnşallah süreç somutlaştığında da kamuoyuna daha net olarak bilgi verebiliriz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Fatih Güzel, Jandarma, Ekonomi, Kültür, Turizm, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Denizcilik Müzesi 2026'da Açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor 3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada

12:25
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu İlk vukuatı değil
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil
11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
19:50
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
19:15
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
18:55
New Jersey’de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New Jersey'de şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
18:45
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı 117’ye yükseldi
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı 117'ye yükseldi
18:29
Adıyaman’da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Adıyaman'da akrabalar arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
18:19
Ankara Valiliği’nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği'nden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 13:27:21. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Denizcilik Müzesi 2026'da Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.