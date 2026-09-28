Sinop\'ta KKYP 2026 17. etapta 24 projeye 67 milyon 114 bin 425 lira hibe verilecek

Sinop'ta Kırsal Kalkınma Yatırım Programı'nın (KKYP) 2026 uygulama yılı 17. etap sonuçları açıklandı. Kent genelinde 24 proje hibe desteği almaya hak kazanırken, yatırımlara toplam 67 milyon 114 bin 425 lira destek verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KKYP 2026 Uygulama Yılı 17. Etap kapsamında değerlendirilen projelerden 24'ü hibe desteğinden yararlanacak. Üretimin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve kırsal ekonominin canlandırılması amacıyla desteklenecek projelere toplam 67 milyon 114 bin 425 lira hibe sağlanacak.

Desteklenen yatırımların Sinop'un kırsal kalkınmasına katkı sunması hedefleniyor.