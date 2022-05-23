Sinop'ta salep yetiştirilmeye başlandı

Sinop'ta yaşayan Atilla Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı izinle 100 metrekare alanda salep yetiştirmeye başladı.

Endemik bir bitki türü olduğu için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan verilen izinle Sinop Ada mevkiinde yetiştirilmeye başlandı. Salebin ilk etapta 100 metrekare alanda dikimi yapıldı.

Sinop tarımda ekonomik değeri yüksek olan bir ürünle tanıştı. Doğal olarak yetişen endemik bitki olan salep orkidesinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yetiştiriciliğine de başlandı. Yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanıldığı salebin ilk etapta 50'şer metrekareden 1 yetiştirici ile 100 metrekare alanda dikimi yapıldı.

Tarlasındaki dikimi tamamlayan çiftçi Atilla Korkmaz, "Boş vakitlerim de buraya gelerek kafamı dağıtıyorum. Sinop'ta salebin doğal yollarla çok zengin bir yetiştiriciliği var. Bizim kırlarımızda kendiliğinden yetişiyor. Bende buna merak salmıştım zaten. Yetiştirmesi çok basit olan bir ürün aslında. Sadece bahar aylarında Mart, Nisan sonları diyelim bunun hasat dönemi. ve de ekim dönemi. Bu mevsimde bakımlarını yapıyorum. Tutanları tutmayanları ayırt ediyorum. Bundan sonra yapacağınız çok fazla bir şey yok. Bir dahaki seneye kadar bekliyorsunuz. Bir dahaki sene çıkan ürünleri topluyorsunuz. Hemen yeniden ekiyorsunuz. Yani işçiliği bakımı çok kolay bir ürün. Bu salep bitkisine de çok fazla yarar sağlayacağına eminim. En azından yumrular olması gerekenden daha büyük boyutta olacaktır" dedi. - SİNOP