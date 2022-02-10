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Sinop'ta toplu taşımaya 2 ay arayla ikinci zam - Son Dakika

Sinop'ta toplu taşımaya 2 ay arayla ikinci zam

10.02.2022 15:27
Sinop'ta toplu taşımaya 2 ay arayla ikinci zam

Sinop'ta toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlemeye alındı.

Sinop'ta toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlemeye alındı. Geçtiğimiz Aralık ayında güncellenen fiyat tarifesine 2 ay sonra artan masraflar yüzünden yeniden zam yapıldı.

Sinop Sınırlı Sorumlu 6 No'lu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, şehir içi toplu taşıma araçlarında fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeye göre, normal ücretlere 50 kuruşluk zam yapılırken, öğrenciye ise 25 kuruş zam geldi. Güncellenen tarifeye göre en düşük indi bindi ücreti 3,75 TL'den 4,25 TL'ye çıkartıldı.

En düşük öğrenci ücreti 3,25 TL olarak belirlenirken, en yüksek ücretin ödeneceği güzergah Sinop-Akliman-Dibekli güzergahı oldu. Bu bölgeye gidecek normal yolcuların ödeyeceği dolmuş ücreti 5 TL'ye çıkarken, öğrenciler bu güzergahta 3,50 TL ödeyecek. Yeni tarifede 75 yaş üstü yolcular için ücretin 3,50 TL'de sabitlendiği belirtildi.

Toplu taşıma araçları şehir içi fiyat tarifesinde yapılan değişiklik ile ilgili konuşan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Dolmuşçu esnafına Aralık ayında zam yapmıştık. Senede bir zam yapıyorduk ama en son zam verdiğimiz Aralık ayında motorinin fiyatı 9.40 TL'ydi, şimdi 15 TL'ye çıkıntı. Onlar da bizden artış talebinde bulundular. Esnaf zor durumda hakikaten, 9 liradan 15 liraya çıkmış mazot. Daha 2 ay önce zam yaptık tabi çok erken oldu ama o dönem ki masraflarla şimdiki dönem aşırı zamlandı. Şoförler odasının bizden istedikleri artış tutarı aslında 1 TL'ydi, vatandaşa çok gelmemesi için normal ücretlere 50 kuruş, öğrenciye de yardımcı olalım diye 25 kuruş zam yaptık" dedi. - SİNOP

Sinop'ta toplu taşımaya 2 ay arayla ikinci zam

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Türk Lirası, Aralık, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta toplu taşımaya 2 ay arayla ikinci zam - Son Dakika Ekonomi


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