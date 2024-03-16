Sinop\'ta Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Ücretsiz İftar Programları

Antalya'da Turizm Rekorları Kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını ve turizmde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bakan Ersoy, turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek için yapılan çalışmalardan bahsederek, Türkiye'nin arkeoloji alanında da önemli adımlar attığını belirtti. Antalya'daki arkeolojik alanlara yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, Antalya'nın kültürel miras ve eko turizm destinasyonu olarak ön plana çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.