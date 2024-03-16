Sinop'un Türkeli Meslek Yüksekokulunda, esnafların desteği ile öğrencilere ücretsiz iftar programları düzenleniyor.
Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini öğretmenleriyle birlikte paylaşıyor. Her gün öğrencilerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşayan idareci ve öğretim görevlileri, bu birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyor. Ramazan ayı boyunca yemekhanede öğrencilere ücretsiz iftar hizmetinin devam edeceği bilgisi, Türkeli esnaflarının desteklerine olan şükranlarla birlikte paylaşılıyor.
İftar programları, öğrencilerin Ramazan ayını daha verimli ve manevi bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İlçe esnaflarının desteğiyle gerçekleştirilen bu girişim, hem öğrencilere destek olmayı hem de toplum dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor. - SİNOP
Son Dakika › Ekonomi › Sinop'ta Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Ücretsiz İftar Programları - Son Dakika
Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Lodumlu Kampüsü içerisinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun mağazasında, ucuz et ve süt ürünü almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, mağazaya girebilmek için sıra alarak dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Bir vatandaş, ekonominin kötüye gittiğini ve tarımdan anlamayan insanların yönetimde olmasının bu duruma sebep olduğunu belirtti. Emekli bir vatandaş ise emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu ifade etti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa'nın turizm açısından geriye gittiğini savunarak, Uludağ'a sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Bozbey, turizm açısından da Bursa'nın eksiye gittiğini belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşıldığını ve turizmde rekorlarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. Bakan Ersoy, turizmi 12 aya yaymak ve nitelikli turizmi güçlendirmek için yapılan çalışmalardan bahsederek, Türkiye'nin arkeoloji alanında da önemli adımlar attığını belirtti. Antalya'daki arkeolojik alanlara yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, Antalya'nın kültürel miras ve eko turizm destinasyonu olarak ön plana çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kullanılan araçlara 23 yeni otobüs ekleyerek ulaşım filosunu 291'e çıkardı. Başkan Osman Zolan, elektrikle çalışan otobüsleri filoya dahil etmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ekmek fırınları, lokantalar, pastane, unlu mamuller ve marketlerde ürünleri saklama, hijyen koşulları, etiket, son kullanma tarihi ve gramaj yönüyle denetledi. Denetimler ramazan boyunca devam edecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik ziyaretleri kapsamında çınar fidesi dikti ve iş insanlarıyla bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilecik'te Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Valilik binası önünde Vali Şefik Aygöl ile beraberindekiler tarafından karşılanan Bakan Şimşek, kurumun bahçesine çınar ağacı dikerek can suyu verdi. Şimşek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Aygöl'ün makamına geçerek ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Şimşek, partinin Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye başkan adayları ve teşkilat mensuplarıyla buluştu. Partililer ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Şimşek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde iş dünyasından temsilcilerle bir araya geldi.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Küçük Sanayi sitesi esnaflarıyla bir araya gelerek, esnafların mağdur olmayacağı bir yol haritası ortaya koyacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart yerel seçimleri öncesi il mitinglerine Erzurum ile devam etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getireceklerini açıkladı. Terminal İstanbul, yeni girişimlerin yetişeceği bir girişimci fabrikası olarak inşa edilecek ve Türkiye'nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak. Ayrıca, burası yatırım fonları ile girişimlerin buluşma noktası olacak ve küresel teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapacak.
Samsun'da halk pazarında en pahalı sebze kilosu 120 TL'den satılan kıl biber, en ucuz sebze ise kilosu 15 liradan satılan pırasa oldu. Ramazan ayında halk pazarlarında alışveriş hareketliliği yaşanırken, Modern Pazarı'nda sebzelerin fiyatları dikkat çekti. Meyve fiyatları ise 25 TL ile 70 TL arasında değişiyor.
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