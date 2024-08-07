Sinoplu Karpuz Üreticisi: Bu Yıl Karpuz Rekoltemiz Yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sinoplu Karpuz Üreticisi: Bu Yıl Karpuz Rekoltemiz Yüksek

Sinoplu Karpuz Üreticisi: Bu Yıl Karpuz Rekoltemiz Yüksek

Sinop-Ayancık yolu üzerinde karpuz satışı yapan üretici Hüseyin Özdemir, bu yıl karpuzun bol olduğunu ve 10-15 liradan satıldığını belirtti. Özdemir, organik karpuzların kalitesinin her zamanki gibi yüksek olduğunu ve tüketicilere taze, doğal ürünler sunduklarını vurguladı.

07.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinoplu karpuz üreticisi Hüseyin Özdemir, bu yıl karpuzun yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Sinop- Ayancık yolu üzerinde karpuz satışı yapan üretici Hüseyin Özdemir, bu yıl karpuzun bol olduğunu ve 10-15 liradan satıldığını belirtti. Özdemir, "Bu sene karpuz rekoltemiz oldukça yüksek. Sinop'ta organik karpuzların kilosunu 10-15 lira arasında satıyoruz. Bu yıl hava şartları hasadı biraz etkilese de genel olarak karpuz miktarımız fazlasıyla tatmin edici" dedi.

Özdemir, organik karpuzların kalitesinin her zamanki gibi yüksek olduğunu ve tüketicilere taze, doğal ürünler sunduklarını vurgulayarak, "Karpuzlarımız hem lezzetli hem de besleyici. Çiftçilerin bu yıl yaşadığı mali zorluklara rağmen, biz karpuzlarımızın kalitesinden ödün vermemeye çalışıyoruz. Karpuzlarımızın hem tat hem de sağlık açısından en iyisi olması için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA

Hüseyin Özdemir, Ayancık, sinop, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinoplu Karpuz Üreticisi: Bu Yıl Karpuz Rekoltemiz Yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:53:50. #1.12#
SON DAKİKA: Sinoplu Karpuz Üreticisi: Bu Yıl Karpuz Rekoltemiz Yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement