Balık sezonu Sinop\'ta fiyatları düşürdü: Palamut 50 liraya kadar indi

Balık sezonu Sinop'ta fiyatları düşürdü: Palamut 50 liraya kadar indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'ta sezonun başlamasıyla tezgahlarda palamut bolluğu yaşanıyor. Boyuna göre farklı fiyatlardan satılan palamut 50 liraya kadar indi. Diğer balıklarda kefal ile çipura 100'er liradan; somon 300, levrek 500 liradan satılıyor.
Sinop'ta balık sezonuyla birlikte tezgahlarda palamut bereketi yaşanıyor. Farklı boylardaki palamutlar, 50 liraya kadar düşen fiyatlarla satışa sunuluyor.
Sinop'ta balıkçı tezgahlarında yerini alan palamut, boyutuna göre değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
LEVREK 500, SOMON 300 LİRA
Fiyatı 50 liraya kadar gerileyen palamudun yanı sıra tezgahlarda kefal ve çipura 100'er liradan, levrek 500 liradan, somon ise 300 liradan satışa sunuluyor.
Kaynak: İHA
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