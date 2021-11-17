Şirket yöneticileri daha hızlı satış ve pazarlama kararları alabilecek

Global strateji ve pazarlama danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners, fiyatlandırma uzmanlığını dijital platformlara taşıyarak, şirket yöneticilerinin daha hızlı satış ve pazarlama kararları almalarına yardımcı olacak yeni şirketi Simon-Kucher Engine'i kurdu.

Simon-Kucher & Partners, yeni teknoloji şirketi Simon-Kucher Engine ile şirketlere uygulaması kolay yazılım çözümleri sunacağını ve bu çözümlerle şirket yöneticilerinin, hızlı, sağlam temelli, otomatik fiyatlandırma, satış ve pazarlama kararları alarak gelir-leri artırmalarını destekleyeceğini açıkladı. Şirketin bu yeni girişimi ile müşterilerine uçtan uca bir çözüm sunduğu ve bu sayede müşterilerin, aldığı stratejik danışmanlık tavsiyelerinden ve Simon-Kucher Engine'in algoritmaları ve dijital araçlarından yararlanabileceği belirtildi.

"PAZARLAMA VE SATIŞ AÇISINDAN YENİ DÜNYALARA KAPI AÇACAK"

"Müşterilerimizin ihtiyaçlarını eskisinden daha iyi karşılamamıza yardımcı olacak" diyen Simon-Kucher CEO'su Dr. Andreas von der Gathen, "Simon-Kucher Engin ile müşterilerimize fayda sağlayacak benzersiz bir yenilik ve uzmanlığı bir araya getirdik. Teknoloji şirketimizin büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Simon-Kucher Engine Genel Müdürü Wolfgang Johann Mitschke ise, "Simon-Kucher Engine, Simon-Kucher tavsiyelerini, bilgi birikimini ve en iyi uygulamalarını müşterilerimiz için somut sonuçlara dönüştürecek bir araç. Akıllı motorlarımızın, akıllı araç setlerimizin, müşteriler ve ekiplerle dijital etkileşimler yaratan platformlarımızın, şirketler için fiyatlandırma, pazarlama ve satış açısından tamamen yeni dünyalara kapı açacağına eminiz" dedi.