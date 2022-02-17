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Şirketlerin yüzde 85'i yılda en az bir kez siber saldırıya maruz kalıyor - Son Dakika

Şirketlerin yüzde 85'i yılda en az bir kez siber saldırıya maruz kalıyor

17.02.2022 12:17
Şirketlerin yüzde 85'i yılda en az bir kez siber saldırıya maruz kalıyor

Salgın döneminde dijitalleşmeyle birlikte siber tehditler de artarken, her 100 şirketten 85'inin yılda en az bir kez siber saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Salgın döneminde dijitalleşmeyle birlikte siber tehditler de artarken, her 100 şirketten 85'inin yılda en az bir kez siber saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, insan hayatının birçok noktasında kullanılan teknolojiler, hem günlük rutin işleri hızlandırıyor hem de hayatı kolaylaştırıyor.

Eğitim, sağlık, enerji, kamu kuruluşları ve özel sektöre kadar hemen her sektörde dijitalleşmenin etkileri salgınla birlikte çok hızlı bir şekilde deneyimleniyor. Her alanda gelişen teknoloji, siber tehditleri de beraberinde getiriyor. Gelişen teknolojiyle çeşitlenen platformlardan bilginin ulaşılabilirliği, artan güvenlik açıkları ve bu açıklara savunmasız kalınması ise kötü amaçlı faaliyetlerin artmasına neden oluyor.

Her yıl Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Küresel Risk Raporu'nda, siber tehditlerin, küresel çapta en büyük risklerden biri haline geldiği belirtiliyor. Raporda, siber güvenlik açıklarının yüzde 95'inin insan hatalarından kaynaklandığı ve bu alanda profesyonel insan kaynağı açığının 3 milyonu bulduğu ifade ediliyor.

Siber saldırılar ve veri ihlallerini önlemenin etkili yolları arasında Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi, yani "PAM (Privileged Access Management)" ismi verilen çözümlerden geçiyor. Bu çözümler, yetkiyle donatılmış hesaplar, yani ayrıcalıklı hesaplar üzerinde tam erişim ve denetim sağlıyor. Bu kapsamda siber saldırganların veri ihlalleri girişimlerine karşı başarı sağlanıyor.

"Dijitalleşme çalışmaları ile siber güvenlik önlemleri birlikte yürütülmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik, son 20 yılda dijital sistemlere yönelimdeki artışın özellikle Kovid-19 salgınıyla yaşamın her alanında kendini dijital bağımlılık olarak gösterdiğini belirtti.

Dijital teknolojilere artan bağımlılığın, sunduğu kolaylıkların yanı sıra farklı siber risklerin de oluşmasına sebebiyet verdiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bugün bireyler açısından basit bir e-mail kullanımı, rezervasyon, alışveriş ve sosyal medya gibi dijital platformlarda siber saldırganların tuzağına düşme riski bulunuyor. Hem çağa uyum sağlamak hem de rekabet ortamında var olabilmek için bölgesel ya da küresel çapta dijitalleşmeye hızlı bir geçiş yaşanırken diğer yandan ortaya çıkan güvenlik açıkları bu dönüşümde yaşanan başarısızlıklarda da kritik önem taşıyor. Rapor, ortalama 100 şirketten 85'inin yılda en az bir kez siber saldırıya maruz kaldığını gösteriyor. Bu nokta da kurum ve kuruluşların dijitalleşme çalışmalarında siber güvenlik önlemlerini paralel şekilde yürütmelerini gerekli kılıyor."

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Dünya Ekonomik Forumu, Enerji, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şirketlerin yüzde 85'i yılda en az bir kez siber saldırıya maruz kalıyor - Son Dakika Ekonomi


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