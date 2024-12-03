Şırnak Belediyesi Yeni Araçlarıyla Filoyu Güçlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak Belediyesi Yeni Araçlarıyla Filoyu Güçlendirdi

Şırnak Belediyesi Yeni Araçlarıyla Filoyu Güçlendirdi

Şırnak Belediyesi, düzenlenen bir törenle filosuna 7 yeni araç eklediğini duyurdu. Şırnak Valisi ve Belediye Başkanı, yeni araçların hizmet kalitesini artıracağını vurguladı.

03.12.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Şırnak Belediyesi, 1 greyder, 1 sepetli kamyonet, 1 pikap, 1 arazi tipi araç, 1 camlıvan tipi araç ve 1 forklift aracı olmak üzere toplam 7 adet aracı filosuna kattı.

Belediye bahçesinde düzenlenen törende, Şırnak Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kurum müdürleri yeni alınan araçları inceledi. Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, "Yeni araçlarımızın şehrimizin hizmetine sokmanın heyecanını yaşıyoruz. Greyder ve çeşitli iş makineleri var. Bunlar belediyemizin halkımıza olan hizmetlerini daha da kolaylaştıracak. Bu gün bunun huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz bir kere kalkınmakta olan bir Şırnak var. Gelişmekte olan bir Şırnak var. Borcu olmayan ve şehrin her köşesine hizmet götürmeye çalışan bir belediyemiz var. Yine il özel idaremiz de çok güçlü ve hiç borcu yoktur. Daha çok hizmet etmenin gayreti içindedir. Bu alınan araçlar şehrimizdeki hayatı kolaylaştıracaktır. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracaktır. 158 aracı olan bu seviyedeki bir belediyenin yeni araçlarının olması belediyenin aynı zamanda gücünü gösteriyor. ve hizmet kalitesini gösteriyor. Ben başkanımızı tebrik ediyorum. Bu gün Şırnak Belediyesi hiç borcu olmayan, kaynaklarının çok önemli bir kısmını hizmete ayırabilen bir belediyedir. Şehrimizde başta ben olmak üzere halkımız olarak gurur duyuyoruz" dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, "Şırnak Belediye başkanlığını kazandığımız günden bu güne kadar, geleneksel hale getirdiğimiz her ayın ilk haftasındaki meclis toplantısından sonra belediyemize kazandırdığımız araçlarımızın tanıtımını yapıyoruz. Belediye başkanlığına seçildiğimizde 45 adet aracımız vardı, bunların yarısı da işlev görmüyordu. Bu araçlarla beraber 158 araca sahibiz, inşallah Şubat ayında da 7 tane araca daha kavuşuyoruz. Personellerimizin iş konforunu yüceltmek için ekipmanlara, aletlere ihtiyaç vardır. Biz artık Şırnak Belediyesi olarak daha önce yoğun bakımda olan bir belediyeydik, sonra yürüdük şimdi koşuyoruz. Şükür bu gün 6 tane aracın tanıtımını yapıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şırnak İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından yapılan dua ile yeni araçlar hizmete alındı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şırnak Belediyesi Yeni Araçlarıyla Filoyu Güçlendirdi - Son Dakika

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