Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ocak Ayında 28 Bin 919 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ocak Ayında 28 Bin 919 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ocak Ayında 28 Bin 919 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, ocak ayında 28 bin 919 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 28 bin 919 olarak gerçekleşirken, havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 372'ye ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 296 ton oldu.

16.02.2024 22:50  Güncelleme: 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, ocak ayında 28 bin 919 yolcuya hizmet verdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocak ayında iç hat yolcu trafiği 28 bin 919 oldu. Havalimanında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 372'ye ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 296 ton olarak gerçekleşti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Ulaşım, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ocak Ayında 28 Bin 919 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Ocak Ayında 28 Bin 919 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement