Şırnak\'ta 25 Bin Fidan Dağıtımı

Şırnak'ta, çiftçilere yüzde 75 hibeyle 25 bin 200 meyve fidanı törenle dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Şırnak Üretiyor Meyvecilik Gelişiyor Projesi" kapsamında Şırnak Valiliği İl Özel İdaresinin yüzde 75 katkısıyla 25 bin 200 limon, cennet hurması, zeytin ve fıstık fidanı temin edildi.

Fidanların dağıtımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresinin 2018'den beri fidancılığa destek verdiğini belirterek, bugün dağıtımına başlanacak fidanlarla birlikte ilde toplam 409 bin fidanın üreticilere ulaştırılmış olacağını söyledi.

Dağıtımı yapılan fidanlar arasında bölgede ekimi yeni yapılacak limon ve cennet hurmasının da bulunduğuna işaret eden Ekici, "Limon, bahçelerimize zenginlik verecek bir bitki. Sıcak iklimi sevdiği için Cizre ve Silopi ilçelerimizde deneyeceğiz. Bundan sonra bu fidanları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'ın desteğiyle İl Özel İdaresi olarak sondaj makinesi aldıklarını anlatan Ekici, şöyle konuştu:

"Sondaj makinesiyle yer altındaki suyu çiftçilerimizle, köylerimizle buluşturacağız. Fidan umudun yeşertilmesidir. Çocuklarımıza, ülkemize üretim yapılan bahçeler bırakacağız. Dağıttığımız fidanların tutmasını, umuda yeşermesini, zenginliğimize katkıda bulunmasını temenni ediyorum."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bu yıl yağışların iyi olduğunu belirterek, çiftçiler için bereketli bir yıl olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise dağıtılan fidanlarla toplam 370 dekar zeytin, 370 dekar fıstık, 156 dekar cennet hurması ve 3 dekar da limon bahçesinin kurulacağını dile getirdi.

Dağıtılan fidanların sertifikalı olduğu bilgisini veren Sezgin, Tarım ve Orman Bakanlığınca 3 dekar ve üzeri kurulacak meyve bahçelerine aylık 3 bin 660 lira destek verileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu bereket duasını okudu, ardından çiftçilere fidanlar dağıtıldı.

Daha sonra Vali Ekici, kurum bahçesinde zeytin ağacı dikerek can suyu verdi.

Programa, AK Parti Şırnak Milletvekili Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum temsilcileri ve çiftçiler katıldı.