Şırnak'ta Akrep Üretim Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'ta Akrep Üretim Tesisi Açıldı

2006 yılında bir dergide okuduğu makale ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrep üretim tesisi açan girişimci Rıdvan Kurt, tıbbi amaçla kullanılmak üzere yılan, örümcek ve akrep zehrinden oluşan bir venom bankası oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Kurt, Cizre ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu akrep üretim tesisinde, yılan, örümcek ve akreplerden zehir üreterek yurt içi ve yurt dışına satışını gerçekleştiriyor.

20.06.2024 11:43
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2006 yılında bir dergide okuduğu makale ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde akrep üretim tesisi açan girişimci Rıdvan Kurt (43), tıbbi amaçla kullanılmak üzere yılan, örümcek ve akrep zehrinden oluşan bir venom bankası oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Rıdvan Kurt isimli girişimci Cizre ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu akrep üretim tesisinde, yılan, örümcek ve akreplerden zehir üreterek yurt içi ve yurt dışına satışını gerçekleştiriyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküller Biyoloji yüksek lisans mezunu olan ve yüksek lisans tezini de akrepler üzerinde yapan Rıdvan Kurt, 2006'da okuduğu bir makaleden etkilenerek Türkiye'de neden böyle bir tesis olmasın sorusu ile Şırnak'ın Cizre ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde 15 dönümlük arazi üzerine 652 metrekarelik bir yapı inşa ederek, akrep üretim tesisi açtı. Akreplere olan ilgisinin 2006 senesinde okuduğu bir makale ile başladığını söyleyen Kurt, "Makaleyi okuduktan sonra bu tür akrep zehrinin tıbbi olarak önemini araştırdım ve bizim ülkemize böyle bir sektörün niye kazandırmayalım düşüncesi oluştu bende. Akrep zehrini araştırdıkça tıbbi olarak insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Bizim Türkiye'deki popülasyonlarını araştırdığım zaman tıbbi olarak önem arz ettiğini öğrendim" dedi.

15 dönümlük arazi üzerine 20 bin akrep üretimini kaldırabilecek 652 metrekarelik yapılarının olduğunu belirten Kurt, "Cizre Organize Sanayi Bölgesine 15 dönümlük bir alan üzerine yaklaşık 652 metrekare kapalı alan oluşacak şekilde bir tesis oluşturduk. Tesisimizin kapasitesi yaklaşık 20 bin akrep kaldırabilecek durumdadır. Hali hazırda 2 bin ile 3 bin arasında akrebimiz mevcuttur. Akreplerin yanı sıra tıbbi olarak önem arz eden bazı zehirli yılan ve örümceklerin de çalışmalarını devam ettirmekteyiz. Amacımız yılan, örümcek ve akrep zehrinden oluşturabileceğimiz bir venom bankası oluşturmak. Yurt dışı kaynaklı bir çok firma ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Temennimiz bu sektörü en iyi şekilde ülkemize kazandırmak" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta Akrep Üretim Tesisi Açıldı - Son Dakika

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