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Şırnak'ta kurulan tekstil fabrikası Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor - Son Dakika
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Şırnak'ta kurulan tekstil fabrikası Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan tekstil fabrikası, ürettiği ürünleri 25 Avrupa ülkesine ihraç ediyor. Fabrika, 2 yıl önce Cizre Belediyesi tarafından kuruldu ve 183'ü kadın 200 genç işçi istihdam ediliyor. Fabrikanın İşletme Müdürü Mehmet Aslan, kapasiteyi artırarak bir yıl içinde bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Fabrikada günlük 4 bin şort, mont ve tişört üretiliyor ve üretim süreci kesimden dikime kadar fabrikada gerçekleştiriliyor. Çalışanlar, ailelerine yakın olmanın ve kendi memleketlerinde iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şırnak\'ta kurulan tekstil fabrikası Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor
02.01.2024 - 15:16,
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan fabrikada üretilen tekstil ürünleri, 25 Avrupa ülkesine gönderiliyor.

Cizre Belediyesi, OSB'de 2 yıl önce tekstil fabrikası için 14 bin metrekarelik kapalı alan kurdu. Burayı kiralayan iş adamı Necmi Akaaydın, 6 ay önce kentteki 183'ü kadın 200 genci istihdam ederek, anlaşmalı olduğu firmalar için üretime başladı. Fabrikada imal edilen ürünler Fransa, İspanya, Rusya başta olmak üzere 25 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Merkezi İstanbul'da olan fabrikanın Şırnak ve Muş'ta üretim şubeleri bulunuyor.

Fabrikanın İşletme Müdürü Mehmet Aslan, ilk etapta 200 kişiyi istihdam ettiklerini ama bir yıl içinde kapasiteyi artırarak bin kişiye ulaşacaklarını belirtti. Aslan, hizmet vermeye başlayan tekstil fabrikalarının üretime ve ekonomiye önemli katkı sağladığını söyledi.

"Ürettiğimiz bu ürünlerimizi 25 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz"

Fabrikada günlük 4 bin şort, mont ve tişört ürettiklerini ifade eden Aslan, "25 dönüm alan içinde 14 bin kapalı alanda 200 kişi ile çalışıyoruz. Burada şort, mont ve tişört grubu üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi 25 Avrupa ülkesine ihracat ediyoruz. Bölgede olması gereken bir istihdamdı. Tüm iş insanlarımızı bu şekilde istihdam için bölgeye gelmeleri ve fabrika kurmalarını istiyoruz. Bölgedeki gençlerin batıya gidip çalışmaları yerine, kendi evlerinde, memleketlerinde istihdamlar oluşturmalarını tavsiye ediyoruz. Ürünlerimizi kesiminden dikimine, ütüsünden paketlemesine kadar her şeyi burada imal ediyoruz. Ürettiğimiz bu ürünlerimizi 25 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz. Bizim amacımız gençlerimizin batıya değil kendi memleketlerinde bu imkanlara ulaşmasıdır. Bu istihdamların olmasını istiyoruz. Bölge müsait, iş yapmaya elverişli, personel konusundan da sıkıntı yok" dedi.

Fabrikada çalışan Medine Acar, "Bu fabrikada 2 aydır çalışıyorum. Ailemizden uzak batıya gidip çalışmaktansa aileme yakın kendi memleketimde çalışmak güzel oluyor. Burada çalışarak kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum ve ev ekonomisine katkı sağlıyorum. Öğrendiklerimle gelecekte iş yeri açabilirim. Burada çalışmaktan mutluyum" diye konuştu.

Daha önce Habur Sınır Kapısı'nda çalıştığını belirten Mustafa Denktaş ise, "Tekstil fabrikasının açılmasıyla sigortalı işe kavuştuğum için mutluyum. 3 aydır burada çalışıyorum. 200 kişi çalışıyor. Fabrikanın burada kurulması bizim için gayet iyidir. Burası olmasaydı batı illerine gitmek zorunda kalacaktım. Burada çalışarak memleketimde iş sahibi oldum. Gurbette çalışacağıma kendi kapımın önünde çalışırım daha iyi" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta kurulan tekstil fabrikası Avrupa ülkelerine ihracat yapıyor - Son Dakika


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