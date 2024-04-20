Şırnak\'ta Yer Fıstığı Üretimi Destekleniyor

Mart 2024 Raporuna Göre Türkiye'de Kart Kullanım Detayları

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayınlanan Mart 2024 raporuna göre, Türkiye'de kart kullanımı hızla artmaktadır. Rapor, her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştirildiğini ve toplam ödeme tutarının 1,2 trilyon TL'ye ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki toplam kart sayısı 406,7 milyona yükselmiştir. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar arasında da önemli artışlar yaşanmıştır. Kredi kartlarının sayısı yüzde 17, banka kartlarının sayısı yüzde 10 ve ön ödemeli kartların sayısı yüzde 23 artmıştır. Ayrıca, kartlı ödemelerde internetten yapılan işlemlerde yüzde 135 artış görülmüştür.