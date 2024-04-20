Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'nın karşılandığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Şırnak yer fıstığıyla şahlanıyor projesi' çerçevesinde çiftçilere yüzde 50 hibe ile sertifikalı tohum dağıtıldı.
Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan projede 30 yer fıstığı üreticisine 2 milyon 250 bin TL değerinde sertifikalı tohum dağıtıldı. Tohum dağıtım töreninin ardından Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, il protokolü ve çiftçiler sertifikalı yer fıstığı tohumlarını toprakla buluşturdu. Yapılan törende konuşan Vali Atay, "İlimizde tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak amacıyla dağıtımı yapılan tohumların üreticilerimize hayırlı, bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyor, bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK
Son Dakika › Ekonomi › Şırnak'ta Yer Fıstığı Üretimi Destekleniyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzalayarak üreticilere 500 balya kaba yem dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, yem bitkisi ekimi yaparak çiftçilere destek oldu.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Düzce Üniversitesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte geliştirdiği Fındık Üreticilerinin Mikro İşletmelere Dönüşümü projesinde üretim aşamasına geçildi. DÜFAM Laboratuvarına kurulan model fabrika ile fındık üreticileri, hasat ettikleri fındıkları işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilecekler. Model fabrikanın test çalışmaları tamamlandığında açılışı yapılacak.
Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde yapılan gümüş balıkçılığında avlanan balıklar, cips haline getirilerek Yunanistan başta olmak üzere yurt dışına satılıyor. Gümüş balıkçılığı sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar ağlarını İznik Gölü'ne bırakmaya başladı. Balıkların öncelikli olarak Yunanistan'a ihraç edildiği ve burada cips haline getirilerek satıldığı belirtiliyor. Ancak İznik Gölü çevresinde soğuk hava depo yapılması halinde balıkların Türkiye'de işlenip paketlenebileceği ve yurt dışına gönderilebileceği ifade ediliyor.
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı. İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren ESBİM, engelli bireylerin istihdam edilmesine katkı sağlıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayınlanan Mart 2024 raporuna göre, Türkiye'de kart kullanımı hızla artmaktadır. Rapor, her beş kartlı ödemenin dördünün temassız olarak gerçekleştirildiğini ve toplam ödeme tutarının 1,2 trilyon TL'ye ulaştığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, ülkemizdeki toplam kart sayısı 406,7 milyona yükselmiştir. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar arasında da önemli artışlar yaşanmıştır. Kredi kartlarının sayısı yüzde 17, banka kartlarının sayısı yüzde 10 ve ön ödemeli kartların sayısı yüzde 23 artmıştır. Ayrıca, kartlı ödemelerde internetten yapılan işlemlerde yüzde 135 artış görülmüştür.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, çiftçiden alınan ürünlerin market raflarında 4 katına satıldığına dikkat çekerek, vatandaşların gıdaya erişiminin imkansız hale geldiğini belirtti. Başevirgen, üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki farkın 4 kat olduğunu ifade etti. Ayrıca, üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasındaki uçurumun çiftçilerin ve tüketicilerin en büyük sorunu olduğunu vurguladı.
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Merkez Bankası'nın 818.2 milyar liralık zararının, 8 bakanlığın bütçesinin toplamından daha fazla olduğunu belirtti. Uzun, bu zararın Adalet Bakanlığı bütçesinin 4 katından ve Sağlık Bakanlığı bütçesinden fazla olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu zararın 6 Şubat depremlerinde hesaplanan hasara eşit olduğunu söyledi. Uzun, Türkiye'nin sefalet endeksinde 5. sıraya yerleştiğini ve dar gelirli yurttaşların zor günler geçirdiğini vurguladı.
İşsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), bugüne kadar 460 engelli vatandaşın istihdamını sağladı. Engelli bireylerin özel olarak görüştüğü mülakatlar sonucunda 30 kişi daha uygun kadrolarda işe alındı.
Malatya'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler arasında 'Dünya Mutfakları Yemek Yarışması' düzenlendi. Yarışmanın sonuçları açıklandı ve dereceye girenler ödüllendirildi.
Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Marble İzmir Fuarı'nda Denizli firmalarının standını ziyaret etti. Erdoğan, sektörün Türkiye ve bölge ihracatına büyük katkılar sağladığını belirtti.
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