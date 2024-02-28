Ekonomi

Şırnaklı kadınlar ülkenin dört bir yanına ürün gönderiyor

ŞIRNAK - Şırnaklı kadınların yaptığı el emeği göz nuru ürünler ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Kadınlar Aile Destek Merkezlerinde hayat buldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kadınlar ADEM ile iş imkanı buluyor. Halk Eğitim ve ADEM'de eğitim gören kadınlar usta öğreticilik belgesi alıp kendi işini kuruyor. Yüzlerce kadın çeşitli kurslarda eğitim aldıktan sonra kendi işini kurup yaptığı ürünleri ülkenin dört bir yanına sosyal medya aracılıyla satarak aile geçimine katkıda bulunuyor. Yüzlerce kursiyeri olan ADEM'de kadınlar günde 5 saat çalışarak çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. El sanatları usta öğreticisi Mevlide Altürk, kursiyerlere filografi sanatı başta olmak üzere bir çok el sanatları öğrettiğini söyledi. Altürk, "Burada yaptığımız ürünler ülkenin dört bir tarafına gönderiliyor. Filografi üzerinde daha çok çalışıyoruz. Tablolarımızı sipariş üzeri yapıyoruz. Kursiyerlerimiz çok güzel verim alıyor. Ailelerine katkıda bulunuyorlar. Duvar ve takım logoları yapıyoruz" dedi.

Kursiyer Gülbahar Tong ise 15 kursiyerle burada eğitim aldıklarını söyledi. Tong, "15 kursiyer burada çalışıyoruz. Burada el işleri yapıyoruz. Hepimiz sosyal medyada hesaplar açıp ürünlerimizi satıyoruz. Çok güzel vakit geçirmiş oluyoruz. Bir nevi burası kadınlar günü gibi geçiyor" diye konuştu.