Sivas Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Bir Araya Gelerek Sorunları Dinledi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Bir Araya Gelerek Sorunları Dinledi

Sivas Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Bir Araya Gelerek Sorunları Dinledi
22.07.2025 13:50  Güncelleme: 13:58
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Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sanayi esnafıyla gerçekleştirilen buluşmada esnafın taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgi verdi. Altyapı yenilemesi ve yeni sağlık merkezi kurma planlarıyla esnafın sorunlarına çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, sanayi esnafıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi, yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, kentte faaliyet gösteren odalara bağlı esnafla bir araya geldi. Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Uzun, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"4 Eylül Sanayi Sitemizin altyapısı, içme suyu ve yağmur suyu hattı tamamen yenilenecek. Ayrıca sağlık müdahale merkezi kurarak acil durumlara anında müdahale edilmesini sağlayacağız. Sanayi bölgesinin cazibesini artıracak yeni planlama da, buğday pazarı, kamyon ve tır garajı ile toptan sebze halini bu bölgeye taşıyarak sanayiye canlılık kazandıracağız. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışını çerçevesinde sizlerden gelen talepler bizim haritamız oluyor. Sivas'ın gelişimi için hep birlikte hareket edeceğiz" dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, esnafın yaşadığı sorunlara değinerek, "Şehir ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan esnafımızın amacı sadece para kazanmak değildir. Yanlarında çırak ve kalfalar yetiştirerek hem istihdama katkı sağlamak hem de gelecekte iyi usların yetişmesine yardımcı olmaktır. Esnafımız ekonomik ve sermaye olarak yaşanan gelişmeler nedeniyle zorlanmaktadır. Hükümetimizden esnafımızı rahatlatacak adım atmasını bekliyoruz. Belediye başkanımız bizlere göreve geldiği ilk günden itibaren sanayi sitelerindeki sorunlara duyarlılıkla yaklaşıyor ve esnafımızın sorunlarını yakından takip ediyor. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas Belediye Başkanı Sanayi Esnafıyla Bir Araya Gelerek Sorunları Dinledi - Son Dakika

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