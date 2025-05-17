Sivas Belediyesi, 51 Yeni Araçla Filoyu Güçlendirdi

Sivas Belediyesi, 2025 yılında araç filosuna 207 milyon TL değerinde 51 araç kattı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, 51 yeni aracı, belediyenin araç filosuna kattı. Piyasa değeri 207 milyon TL olan kamyon, iş makinesi ve hizmet araçları için tanıtım programı düzenlendi. Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Adem Uzun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu araçlarla birlikte hizmet kalitemizi arttıracağız"

Tanıtım programında konuşan Başkan Adem Uzun, "2025 yılında şuan itibariyle 51 tane aracı belediyemiz bünyesine kazandırdığımızı ifade etmek istiyorum. Burada şuan sergilediğimiz araç sayısı 36. 15 tane daha aracımız bir ay içerisinde gelecek ve Sivas şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çöp araçları, engelli bireyler için minibüs, park bahçelerde kullanılacak olan platform araçlarımız var. Bunları da yakın tarihte getirmiş olacağız. Bu araçlarla birlikte hizmet kalitemizi arttıracağız. Şehrimizin çok önemli sorunları vardı. Bu sorunlar üzerine korkusuzca gidiyoruz. Sivas'ı 4 yılın sonunda örnek bir belediyecilik anlayışıyla tüm Türkiye'de herkesin takdir ettiği bir Şehir Belediyeciliği ortaya koyacağız. Bu almış olduğumuz araçlarımız Sivas şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bunlar Sivas halkının malıdır. 51 aracın toplam maliyeti 207 milyon TL" diye konuştu. - SİVAS