Sivas Belediyesi\'den Dar Gelirli Ailelere Yakacak Desteği

Ekonomi

Sivas Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde dar gelirli ailelere yakacak yardımında bulunacak.

Havalar soğumasıyla birlikte harekete geçen Sivas Belediyesi maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar için kolları sıvadı. Belediye tarafından başlatılan Gül Kart projesi çerçevesinde başvuruları kabul edilen ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği verilecek. Ocak, şubat ve mart aylarında bin 200'er lira olmak üzere toplamda 3 bin 600 lira verilecek olan yakacak desteği yuvaları ısıtacak.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardımlara devam edeceklerini duyurdu. Uzun, belediye olarak sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağlamak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Başkan Uzun, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dar gelirli ailelerimize yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamda 3 bin 600 TL'lik yakacak desteği sağlayacağız" dedi.

Desteğin "Gül Kart" projesi üzerinden verileceğini açıklayan Uzun, "Vatandaşlarımıza Gül Kart vereceğiz. Bu kartlara belirlenen tutarları yatıracağız ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz bu kartlarla yakacak desteklerini alabilecek" şeklinde konuştu. - SİVAS