Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Güneş Enerjisiyle Elektrik İhtiyacını Karşılayacak

Ekonomi

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası ve şehrin önemli kültür merkezlerinden olan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin elektrik ihtiyacı çatı katına yerleştirilen güneş panellerinden karşılanacak.

Sivas İl Kültür Müdürlüğü 2022 yılında hazırladığı proje ile örnek bir çalışmaya imza attı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının çatı katına 3 bin 500 metre kare alana güneş panelleri yerleştirildi. Montajı devam eden güneş panelleri tamamlandığında ihtiyaçtan fazla elektrik üretebilecek. İhtiyaç fazlası enerji ise satılarak ek bir kazanç sağlanacak. Müdürlük ve kültür merkezi binalarının yıllık 262 bin 307 kilowatt saat tükettiği elektrik miktarı bu panellerden karşılanabilecekken yıllık 344 kilowatt saat elektrik üreterek 880 bin liralık bir tasarruf elde edilecek.

"Bu proje kendisini 7 yıl içerisinde karşılayacak"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinin elektriğinin güneş panelleri sayesinde karışılacağını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Süleyman Ceren, "Biz İl Kültür Müdürlüğü olarak bir proje hazırlamıştık, Bakanlığımız da bu projeyi kabul etti. Şu an bu projenin uygulama aşamasındayız toplamda 3 bin 500 metre kare alanda 626 adet güneş paneli buraya yerleştirilecek. Paneller, Muhsin Yazıcıoğlu ve İl Kültür Müdürlüğümüzün elektrik ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak güneş enerji santrali oluşturacağız. Biz de şehrimizin kültür sanatının öncüsü olmamızın yanında hem şehrimizde hem de ülkemizde kamu kuruluşlarında yenilenebilir enerji kullanımında öncü olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Geçtiğimiz yıl elektrik faturasının maliyeti 880 bin liraya ulaşmış, bu da aylık 70 bin liraya ulaşıyor. Bu giderin tamamı güneş panelleri sayesinde devletimize ve milletimize kalacak. Bu proje kendisini 7 yıl içerisinde karşılayacak bir proje olduğunu görebiliyoruz. Bu panellerden üretilen fazla elektrik şebekeye verilecek ve bir kaynak oluşturulacak" dedi. - SİVAS