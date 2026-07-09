Sivas-Köln Uçuşları Başladı

AJet'in Sivas-Köln uçak seferleri başladı, piste inen ilk uçak su takıyla karşılandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AJet'in Almanya'nın Köln şehrinden gerçekleşen ilk uçuşunda 176 yolcu Sivas'a geldi.

Nuri Demirağ Havalimanı'na inen uçakta bulunan yolcular ve uçak personeli, su takıyla Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi tarafından karanfillerle karşılandı.

Sivas-Köln arasındaki ilk uçuşun bugün itibarıyla başladığını belirten Vali Şimşek, "Uçuşun düzenlenmesinde emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu uçuş, Almanya'da yaşayan hemşerilerimiz için sadece bir ulaşım kolaylığı sağlamayacak, aynı zamanda Sivas'ın ekonomisine, turizmine ve ticaretine büyük katkılar sağlayacaktır. Sivas'ın uluslararası görünürlüğünü artıracak ve şehre olan yabancı yatırım ilgisini de güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ise yurt dışında yaşayan vatandaşların uzun zamandır beklediği bir seferin hayata geçirildiğini aktararak, "Almanya'da çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bugün ilk kez Sivas-Almanya arasında karşılıklı seferler başladı. Hem ülkemize hem de şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas-Köln arasındaki seferler, çarşamba günü Sivas'tan gidiş ve perşembe günü Köln'den dönüş şeklinde yapılacak.