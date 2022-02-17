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Sivas'ta 2021'de 692 çek karşılıksız çıktı - Son Dakika

Sivas'ta 2021'de 692 çek karşılıksız çıktı

17.02.2022 10:31
Sivas'ta 2021'de 692 çek karşılıksız çıktı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2021 yılına ilişkin karşılıksız işlemi yapılan çeklerin illere göre sayısı ve tutarını açıkladı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2021 yılına ilişkin karşılıksız işlemi yapılan çeklerin illere göre sayısı ve tutarını açıkladı.

TBB'den edinilen bilgilere göre Sivas'ta 2021'de karşılıksız işlem yapılan çek sayısı 692 oldu. Karşılıksız çeklerin aylara göre dağılımı Ocak'ta 9, Şubat'ta 6, Mart'ta 95, Nisan'da 48, Haziran'da 130, Temmuz'da 37, Ağustos'ta 96, Eylül'de 62, Ekim'de 33, Kasım'da 107, Aralık'ta ise 69 olarak tespit edildi.

Risk Merkezi, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarına ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı 32 milyon 136 bin lira oldu. Kentte karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu ay 6 milyon 459 bin lira ile Haziran olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

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Türkiye Bankalar Birliği, Haziran, Aralık, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 2021'de 692 çek karşılıksız çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivas'ta 2021'de 692 çek karşılıksız çıktı - Son Dakika
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