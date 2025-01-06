Sivas'ta 2024 İhracat Verileri Açıklandı

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl 82 milyon 108 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta 81 il arasında 58. sırada yer alan Sivas'ta 2024 yılında ihracatın en düşük olduğu ay Haziran, en yüksek olduğu ay ise Ekim olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta 2024 yılının Ocak'ta 7 milyon 126 bin dolar, Şubat'ta 7 milyon 345 bin dolar, Mart'ta 6 milyon 757 bin dolar, Nisan'da 5 milyon 475 bin dolar, Mayıs'ta 8 milyon 139 bin dolar, Haziran'da 5 milyon 448 bin dolar, Temmuz'da 6 milyon 178 bin dolar, Ağustos'ta 6 milyon 121 bin dolar, Eylül'de 7 milyon 38 bin dolar, Ekim'de 8 milyon 145 bin dolar, Kasım'da 6 milyon 710 bin dolar, Aralık'ta ise 7 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - SİVAS