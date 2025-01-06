Sivas'ta 2024 İhracat Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sivas'ta 2024 İhracat Verileri Açıklandı

TİM, Sivas'ta 2024 ihracatını 82 milyon dolara çıkardı; Ekim en yüksek, Haziran en düşük ay oldu.

06.01.2025 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl 82 milyon 108 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İhracatta 81 il arasında 58. sırada yer alan Sivas'ta 2024 yılında ihracatın en düşük olduğu ay Haziran, en yüksek olduğu ay ise Ekim olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta 2024 yılının Ocak'ta 7 milyon 126 bin dolar, Şubat'ta 7 milyon 345 bin dolar, Mart'ta 6 milyon 757 bin dolar, Nisan'da 5 milyon 475 bin dolar, Mayıs'ta 8 milyon 139 bin dolar, Haziran'da 5 milyon 448 bin dolar, Temmuz'da 6 milyon 178 bin dolar, Ağustos'ta 6 milyon 121 bin dolar, Eylül'de 7 milyon 38 bin dolar, Ekim'de 8 milyon 145 bin dolar, Kasım'da 6 milyon 710 bin dolar, Aralık'ta ise 7 milyon 626 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Yerel Haberler, Ekonomi, İhracat, Finans, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 2024 İhracat Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye’nin en ünlü emeklisi ama Türk değil O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:43:22. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta 2024 İhracat Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.