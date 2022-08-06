Sivas'ta ayçiçeği ekim alanı arttı - Son Dakika
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Sivas'ta ayçiçeği ekim alanı arttı

06.08.2022 17:42
Sivas'ta ayçiçeği ekim alanı arttı

Sivas'ta ayçiçeği ekim alanının son 3 yılda 6 bin dekardan 130 bin dekara yükseldiği bildirildi.

Sivas'ta ayçiçeği ekim alanının son 3 yılda 6 bin dekardan 130 bin dekara yükseldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, merkeze bağlı Yaramış köyünde ayçiçeği ekim alanını, mantar ve yumurta üretim tesislerini ziyaret etti.

Üreticilerden bilgi alan Şimşek, "Memnuniyetle gördük ki ilimizde tarım her geçen gün gelişiyor, tarımdaki çeşitlilik artıyor. Devletimizin teşvikleriyle vatandaşımız daha çok üretiyor. Özellikle ayçiçeğindeki üretim son 3 yılda büyük artış gösterdi. 6 bin dekar üretimden 130 bin dekara çıktı." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği üretiminin stratejik olduğunu vurgulayan Şimşek, "Çiftçimize de çok kazandıracak bir üretim. Bu üretimi teşvik ediyoruz. Bundan sonra ayçiçeği üretimini ilimizde daha çok göreceğiz. Bunun yanında mantar üretimi ile yumurtacılık da gelişiyor." açıklamasında bulundu.

Mantar ve yumurta üretiminde bölgenin lideri konumunda bulunan Sivas'ta, ürün çeşitliliğinin de her geçen yıl arttığını, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) katkıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurulan tesiste, günlük 3 bin 500 kilogram kültür mantarı ve 13 bin gezen tavuk yumurtası üretildiğini belirten Şimşek, yetkililere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta ayçiçeği ekim alanı arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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