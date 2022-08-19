Buğdayda rekor üretimle ambarlarda boş yer kalmadı - Son Dakika
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Buğdayda rekor üretimle ambarlarda boş yer kalmadı

19.08.2022 10:16
Buğdayda rekor üretimle ambarlarda boş yer kalmadı

Sivas'ta buğdayda rekor üretim gerçekleşince Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarında yer kalmadı.

Sivas'ta buğdayda rekor üretim gerçekleşince Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarında yer kalmadı. Depolara sığmayan buğday 34 dönüm alanda gömülerek muhafaza edilecek.

Sivas'ta bu yıl buğday rekoltesi beklenenin çok üstünde gerçekleşti. Yaklaşık 800 bin tonluk üretim hedeflenirken, şimdiden TMO Şube Müdürlüğünün depolarında yer kalmadı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den fazla buğdayın depolanabilmesi için yardım istedi. Çetindağ'ın talebine duyarsız kalmayan Başkan Bilgin, Osman Seçilmiş Mesire Alanı'nın yanında bulunan 34 dönüm alanı geçici olarak TMO'nun kullanımına açtı. Alanda hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapılarak, çiftçilerin traktörleriyle birlikte kolaylıkla girip çıkabileceği zemin oluşturuldu. Sivas Belediyesi iştiraki Özbelsan'ın da destekleriyle TMO'nun kullanımına açılan 34 dönüm alanda çiftçiler tarafından üretilen buğdayların alımına devam ediliyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğday depolama alanını ziyaret ederek, TMO Sivas Başmüdürü Ercan Bakırtaş'tan bilgi aldı. Daha sonra biçerdöverlerle hasat ettikleri ürünleri TMO'ya satmaya getiren çiftçilerle bir araya gelen Çetindağ, taleplerine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür etti.

Çiftçi mağdur olmasın diye kolları sıvadılar

Sivas Ziraat Odası Başkanı Çetindağ, "TMO buğday alımlarını cumartesi ve pazar dahil sürdürüyor. Alımlar saat 22.00'a kadar devam ediyor. TMO'nun depolarının dolması nedeniyle çiftçilerimiz mağduriyet yaşıyordu ve yer sıkıntısı sorununa çözüm bulunmasını istiyordu. Bu noktada bizler belediyemizle iletişime geçtik. Belediyemiz de buğdayların depolanabilmesi için devreye girdi. Osman Seçilmiş Parkı'nın yanındaki belediyeye ait yaklaşık 34 dönüm arazi çiftçimiz mağdur olmasın diye gerek yolu gerekse alt yapısı hazırlanarak buğday depolanması için TMO'nun kullanımına açıldı. Traktörler rahat bir şekilde girip çıkabiliyor. İtfaiye aracı, alanın toz olmaması için sürekli gelerek sulama çalışması yapıyor. Bu da belediyemizin çiftçimize verdiği değeri gösteriyor. Belediye başkanımız tek sözümüzle 'tamam' dedi. Hilmi başkanımıza ve ekibine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü TMO yer olmazsa buğday alamıyor" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buğdayda rekor üretimle ambarlarda boş yer kalmadı - Son Dakika

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