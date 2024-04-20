Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü

Sivas'ta bir firma, fırınlardaki hijyen ve fiyat denetimsizliğine tepki olması amacıyla ekmeğin fiyatını 2 liraya kadar düşürdü. Sivas'ta somun ekmeği üreten bazı fırınların hijyen ve kaliteden uzak ucuz ekmek satması tepkilere neden oldu. Bu duruma tepki göstermek isteyen bir firma denetimlerin yetersiz olduğunu ileri sürerek 200 gram somun ekmeğin fiyatını 2 liraya kadar düşürdü. Vatandaşlar ise ekmeğin iki liradan satılmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.

20.04.2024 23:15
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Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü

Sivas'ta bir firma, fırınlardaki hijyen ve fiyat denetimsizliğine tepki olması amacıyla ekmeğin fiyatını 2 liraya kadar düşürdü

SİVAS - Sivas'ta bir firma diğer firmalara tepki olması amacıyla ekmeğin fiyatını 2 liraya kadar düşürdü.

İddialara göre Sivas'ta somun ekmeği üreten bazı fırınların hijyen ve kaliteden uzak ucuz ekmek satması tepkilere neden oldu. Bu duruma tepki göstermek isteyen bir firma denetimlerin yetersiz olduğunu ileri sürerek 200 gram somun ekmeğin fiyatını 2 liraya kadar düşürdü. Normal şartlarda 7.5 liraya satılan somun ekmeği kimi firmalar 5 liraya satarken ekmeğin fiyatının iki liraya düşürülmesi vatandaşları bir hayli sevindirdi.

"Ekmeği 2 liraya satmamızın temel amacı hijyen konusu"

Firmanın Halka İlişkiler Müdürü Murat Eken, ekmeği iki liradan satmalarının temel amacının hijyen konusu olduğunu ifade ederek, " Normalde Sivas'ta belli sayıda fırıncılar var. Şu anda ekmeğin normal maliyeti beş liranın çok üzerinde. Ekmeği 2 liraya satmamızın temel amacı hijyen konusu. Gerektiği şekilde fırınlar denetlenmiş olsa, gerektiği şekilde hijyen kurallarına uyulmuş olsa, sigortayla alakalı gerçek anlamda denetimler yapılmış olsa emin olun herkes ekmeğin gerçek değerine ulaşmış olabilir. Bizim buradaki amacımız tepki amaçlı. Biz de biliyoruz ki ekmeğin maliyeti normalde beş liranın üzerinde. Şu anda örnek veriyorum. On tane eleman çalıştırıp üç tanesini sigortalı çalıştıranlar da var. Ruhsatı olmadan imalat yapan fırınlar da var" dedi.

"Kimseyle bir alıp veremediğimiz yoktur"

Eken, fırınların gerçek anlamda denetilmesini istediklerine değinerek, " Tek istediğimiz bunlara gerçek anlamda denetim yapılması. Çünkü bugün marketlerin altında açılmış olan fırınlar var. Bunların denetilmesini istiyoruz. Ama şu anki maliyetler gerçekten kurtarmıyor. Bizim istediğimiz, gerçekten denetim yapılsın ve bu denetim üzerine de halkımız sağlıklı ekmek yesin. Onun harici kimseyle bir alıp veremediğimiz yoktur. Biz istiyoruz ki insana da düzgün ekmekler yesinler. Ama bu süre bu şekil devam ettiği müddetçe biz yedi birlik olarak ekmeği iki liradan satmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vatandaşlar ise ekmeğin iki liradan satılmasının güzel bir uygulama olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Ekmek, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta ekmek savaşları, fiyat 2 TL'ye düştü - Son Dakika

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