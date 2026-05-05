Sivas'ta İhracat Düşüşte

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yılın Ocak-Mart aylarına ilişkin üretim verilerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta ihracat 2026'nın ilk çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2025'in ilk çeyreğinde 22 milyon 537 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 19 milyon 487 bin dolara geriledi.

Sivas'ta bu yılın Ocak ayında 8 milyon 578 bin dolar, Şubat ayında 5 milyon 744 bin dolar, Mart ayında ise 5 milyon 165 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirildi. Sivas, bu ihracat verileriyle 59. sırada yer aldı. - SİVAS